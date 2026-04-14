Политолог описал преемственность Мадьяра от Орбана по одному вопросу

Политолог Бондаренко: Мадьяр продолжит выторговывать дотации у ЕС

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжит выторговывать дотации у Европейского союза (ЕС), как это делал его предшественник Виктор Орбан. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Венгрия — страна-реципиент в Евросоюзе, которая получает значительные дотации, напомнил политолог. По его словам, Виктору Орбану удавалось их выторговывать, соглашаясь на введение антироссийских санкций или занимая особую позицию по ряду вопросов.

«Петер Мадьяр вполне может продолжить линию своего предшественника», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что при этом новый венгерский лидер будет в диалоге с ЕС более удобен европейским властям.

Ранее Олег Бондаренко назвал Петера Мадьяра политиком-симулякром. Он указал, что его идеологические установки во многом близки позиции Виктора Орбана.