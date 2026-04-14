07:00, 14 апреля 2026МирЭксклюзив

Политолог описал преемственность Мадьяра от Орбана по одному вопросу

Политолог Бондаренко: Мадьяр продолжит выторговывать дотации у ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marton Monus / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр продолжит выторговывать дотации у Европейского союза (ЕС), как это делал его предшественник Виктор Орбан. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Венгрия — страна-реципиент в Евросоюзе, которая получает значительные дотации, напомнил политолог. По его словам, Виктору Орбану удавалось их выторговывать, соглашаясь на введение антироссийских санкций или занимая особую позицию по ряду вопросов.

«Петер Мадьяр вполне может продолжить линию своего предшественника», — резюмировал эксперт, подчеркнув, что при этом новый венгерский лидер будет в диалоге с ЕС более удобен европейским властям.

Ранее Олег Бондаренко назвал Петера Мадьяра политиком-симулякром. Он указал, что его идеологические установки во многом близки позиции Виктора Орбана.

    Последние новости

    Словения проведет референдум по выходу из состава НАТО. Почему страна хочет покинуть альянс?

    Названы возможные места переговоров США и Ирана

    При атаке ВСУ на Липецкую область есть жертвы

    Эксперт выступил с опровержением главного мифа о китайских машинах

    Подросток нашел человеческие останки во время велосипедной прогулки

    Выступление 78-летнего Игги Попа топлес на публике вызвало споры в сети

    Не достигающим оргазма женщинам указали на главную ошибку

    Автомобилистам назвали простой способ сэкономить на бензине

    В Госдуме раскрыли порядок получения пенсии в 440 тысяч одной суммой

