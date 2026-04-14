05:35, 14 апреля 2026

Марочко рассказал о переброске элиты ВСУ к Красному Лиману

Марочко: ВСУ бросают пушечное мясо и элиту к Красному Лиману
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно бросает пушечное мясо и элиту к Красному Лиману в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Сюда отправляют как пушечное мясо, которое отлавливается на улицах Украины и кидается в мясные штурмы, так и своеобразные элитные подразделения нацистов и фашистов из запрещенных в Российской Федерации организаций», — рассказал Марочко.

По его словам, такая тактика позволила ВСУ увеличить количество контратак под Красным Лиманом. Несмотря на все усилия командования, украинские бойцы активно уничтожаются силами Российской армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Красном Лимане. По словам политика, бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта.

