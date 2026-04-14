Марочко: ВСУ бросают пушечное мясо и элиту к Красному Лиману

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) постоянно бросает пушечное мясо и элиту к Красному Лиману в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Сюда отправляют как пушечное мясо, которое отлавливается на улицах Украины и кидается в мясные штурмы, так и своеобразные элитные подразделения нацистов и фашистов из запрещенных в Российской Федерации организаций», — рассказал Марочко.

По его словам, такая тактика позволила ВСУ увеличить количество контратак под Красным Лиманом. Несмотря на все усилия командования, украинские бойцы активно уничтожаются силами Российской армии.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал ситуацию в Красном Лимане. По словам политика, бои развернулись в северо-восточной части населенного пункта.