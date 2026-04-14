Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:30, 14 апреля 2026

Москвичей предупредили о скорых ливнях

Синоптик Ильин: 14 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются ливни
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Столичный регион вскоре промокнет до нитки. О ливневой погоде москвичей предупреждает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Дожди накроют Москву и Подмосковье во вторник, 14 апреля. Осадки будут умеренными, местами сильными. Больше в течение недели осадков в Москве и области не предвидится, заверил метеоролог. Столбики термометров до четверга будут держаться на уровне 7-12 градусов тепла, а во второй половине недели поднимутся до плюс 9-14 градусов. С продвижением атмосферного фронта ветер в регионе ускорится до 10-15 метров в секунду — ветер такой силы будет наблюдаться до среды, 15 апреля. Затем он сменится с северного на юго-восточный и ослабнет до 2-5 метров в секунду.

Дожди могут возобновиться в Москве на выходных. Кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, пройдут в субботу, 18-го числа. Температура при этом останется высокой — до плюс 16 градусов. В течение всей недели в городе будет на 1,5-2,5 градуса теплее климатической нормы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok