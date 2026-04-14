Москвичей предупредили о скорых ливнях

Синоптик Ильин: 14 апреля в Москве и Подмосковье ожидаются ливни

Столичный регион вскоре промокнет до нитки. О ливневой погоде москвичей предупреждает синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. Его слова приводят «Аргументы и факты».

Дожди накроют Москву и Подмосковье во вторник, 14 апреля. Осадки будут умеренными, местами сильными. Больше в течение недели осадков в Москве и области не предвидится, заверил метеоролог. Столбики термометров до четверга будут держаться на уровне 7-12 градусов тепла, а во второй половине недели поднимутся до плюс 9-14 градусов. С продвижением атмосферного фронта ветер в регионе ускорится до 10-15 метров в секунду — ветер такой силы будет наблюдаться до среды, 15 апреля. Затем он сменится с северного на юго-восточный и ослабнет до 2-5 метров в секунду.

Дожди могут возобновиться в Москве на выходных. Кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, пройдут в субботу, 18-го числа. Температура при этом останется высокой — до плюс 16 градусов. В течение всей недели в городе будет на 1,5-2,5 градуса теплее климатической нормы.