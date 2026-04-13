Москвичей предупредили о неустойчивости

Синоптик Позднякова: Москву ожидает неустойчивая погода с дождями и теплом

На следующей неделе Москву ожидает неустойчивая погода с кратковременными дождями и температурой выше климатической нормы. Об этом предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Известиями».

По ее словам, во вторник, 14 апреля, в столице пройдут дожди с ветром скоростью до 12-14 метров в секунду, также возможны грозы. Ночью температура будет держаться на уровне плюс 4 — плюс 6 градусов, днем плюс 10 — плюс 12 градусов. В среду установится облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура составит плюс 3 — плюс 5 градусов ночью и до плюс 15 градусов днем.

В четверг и пятницу осадки прекратятся, а температура днем может дойти до плюс 17 градусов. На выходных погода станет менее стабильной: в субботу вновь пройдут кратковременные дожди, при этом температура останется высокой — до плюс 16 градусов днем. В течение всей недели в Москве будет на 1,5-2,5 градуса теплее нормы.

Ранее сообщалось, что Москву ждет новое похолодание. В двадцатых числах апреля температура воздуха в столице и области снова снизится.