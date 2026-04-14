Названы одни из самых востребованных профессий в России

Мишустин: В России растет спрос на литейщиков, электромехаников и сварщиков

Спрос российских работодателей на специалистов технической направленности продолжает расти, эти профессии останутся одними из самых востребованных на внутреннем рынке труда. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, его слова приводит ТАСС.

Речь идет о рабочих профессиях, пояснил глава правительства. В перечень востребованных специалистов Мишустин включил электромехаников, литейщиков и сварщиков.

Другими дефицитными работниками являются операторы установок и машин, добавил он. Спрос на этих специалистов в настоящее время превышает число резюме в несколько раз. «Все больше требуется сотрудников в основном технической направленности», — констатировал премьер.

Ранее о проблеме дефицита ряда технических специалистов в России заявил глава международного кадрового агентства «АМАЛКО» Гарри Мурадян. На внутреннем рынке труда, пояснил он, спрос на сварщиков, швей и электриков до сих пор значительно превышает количество резюме соискателей. В то же время интерес к офисным специалистам в стране стабильно падает на протяжении года. В этом сегменте, заключил аналитик, продолжают идти сокращения.