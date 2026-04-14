Названы регионы со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей

Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тысяч рублей зафиксирован в 13 субъектах страны по итогам февраля 2026 года. К такому выводу пришел ТАСС, проанализировав данные Социального фонда.

В число регионов с наибольшим пенсионным обеспечением вошли преимущественно дальневосточные и северные территории. Самый высокий показатель отмечен в Чукотском автономном округе — 43,7 тысячи рублей.

Кроме того, в списке: Камчатский край (39,3 тысячи), Магаданская область (39 тысяч), Ненецкий АО (39,8 тысячи), Ханты-Мансийский АО (38,2 тысячи), Ямало-Ненецкий АО (37,7 тысячи), Мурманская область (35,3 тысячи), Сахалинская область (34,8 тысячи), Якутия (34,3 тысячи), Коми (32,7 тысячи), Архангельская область (32,4 тысячи), Карелия (31,5 тысячи) и Хабаровский край (30 тысяч).

Ранее сообщалось, что свыше половины россиян планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства. Четверть опрошенных рассчитывают на доход из разных источников, а разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие.