Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:53, 14 апреля 2026

Названы регионы со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей

ТАСС: Средняя пенсия среди неработающих свыше ₽30 тыс. отмечена в 13 регионах
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Средний размер пенсии среди неработающих граждан России свыше 30 тысяч рублей зафиксирован в 13 субъектах страны по итогам февраля 2026 года. К такому выводу пришел ТАСС, проанализировав данные Социального фонда.

В число регионов с наибольшим пенсионным обеспечением вошли преимущественно дальневосточные и северные территории. Самый высокий показатель отмечен в Чукотском автономном округе — 43,7 тысячи рублей.

Кроме того, в списке: Камчатский край (39,3 тысячи), Магаданская область (39 тысяч), Ненецкий АО (39,8 тысячи), Ханты-Мансийский АО (38,2 тысячи), Ямало-Ненецкий АО (37,7 тысячи), Мурманская область (35,3 тысячи), Сахалинская область (34,8 тысячи), Якутия (34,3 тысячи), Коми (32,7 тысячи), Архангельская область (32,4 тысячи), Карелия (31,5 тысячи) и Хабаровский край (30 тысяч).

Ранее сообщалось, что свыше половины россиян планируют после завершения карьеры жить на пенсию от государства. Четверть опрошенных рассчитывают на доход из разных источников, а разобраться в правилах базовых выплат смогли немногие.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok