Неизвестный открыл огонь в школе в турецком городе Сиверек

В городе Сиверек на юго-востоке Турции неизвестный открыл беспорядочный огонь в школе. Сообщение об этом опубликовано на странице Mesru Haber в X.

По предварительным данным, в результате происшествия ранения получили семь человек. Злоумышленник покончил с собой на месте происшествия.

Ранее 18-летний психически больной трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) Джесси Стрэнг устроил стрельбу в канадской школе. В результате погибли девять человек и еще 27 получили ранения.

Заместитель командующего полиции Британской Колумбии Дуэйн Макдональд заявил, что Стрэнг перестал посещать школу четыре года назад, а перед нападением он застрелил свою мать и брата. После нападения на школу стрелок покончил с собой.