18:48, 14 апреля 2026

В США невеста обратилась к ФБР, чтобы вернуть свои свадебные видео
Антонина Черташ

Фото: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock / Fotodom  

В США невеста потребовала у ФБР вернуть ее свадебные видео, которое агенты изъяли с жестких дисков видеографа во время обыска по нераскрытому делу. Об этом сообщает WKRC.

Даниэль Хог, которая вышла замуж в начале года, наняла в качестве видеографа Джереми Скотта Меркеля из компании Jeremy Scott Films. За его услуги женщина заплатила шесть тысяч долларов (около 520 тысяч рублей). Однако файлы не были отправлены в срок. После безуспешных попыток связаться с Меркелем она выяснила, что ФБР провело обыск в доме оператора и конфисковало все его электронное оборудование, включая диски со свадебными роликами десятков пар.

Тогда Хог обратилась к представителям ФБР с просьбой вернуть записи, но в ведомстве ответили, что улики пока не могут быть возвращены из-за продолжающегося расследования и отсутствия решения прокуратуры о предъявлении обвинений.

По данным телеканала, в списке клиентов Меркеля, подавшего заявление о банкротстве, числится более 50 пар, каждая из которых заплатила около шести тысяч долларов и так и не получила заказанные фильмы. Сам видеограф скрывается. Хог и другие обманутые клиенты надеются вернуть свадебные видео через суд или после завершения следствия.

Ранее сообщалось, что в Пакистане невеста устроила стрельбу прямо во время свадебной церемонии. Ее задержали, а жениху удалось скрыться.

