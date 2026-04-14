07:18, 14 апреля 2026

Онколог назвал способные спровоцировать рак вирусы

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Развитие опухоли у человека могут спровоцировать вирусы гепатита B и C, герпеса четвертого и восьмого типов, а также ряд других онкогенных вирусов. Об этом РИА Новости рассказал кандидат медицинских наук, онколог-маммолог Дмитрий Мироненко.

«Существует несколько теорий канцерогенеза, причин развития онкологии. Одна из них – вирусно-генетическая. Она основана на встраивании ДНК или РНК вирусов в геном клетки человека как факторе, инициирующем развитие рака», — пояснил врач.

По словам Мироненко, к онкогенным вирусам также относят вирус папилломы человека, Т-лимфотропный вирус человека и полиомавирус клеток Меркеля.

Ранее Минздрав России сообщил о первом применении персонализированного препарата от рака на пациенте с меланомой кожи. Как рассказали в ведомстве, речь идет о противоопухолевой мРНК-вакцине «Неонковак». При этом подчеркивается, что, несмотря на проводимое лечение, сохраняется высокий риск дальнейшего прогрессирования рака.

