09:21, 14 апреля 2026

Известный журналист показал у себя дома портрет Путина и иконы

Журналист Антон Красовский показал у себя дома портрет Путина и иконы
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Осторожно: Собчак / YouTube

Журналистка Ксения Собчак, взявшая интервью у бывшего директора вещания русскоязычного канала Russia Today (RT) Антона Красовского, увидела у него дома иконы и портрет президента России Владимира Путина. Запись их разговора доступна на YouTube.

Приехав в гости к Красовскому, Собчак похвалила интерьер квартиры журналиста и отметила, что у него «все со вкусом». После этого Красовский показал, что у него на стене висит фотография Путина. Он уточнил, что снимок сделал известный фотограф Сергей Берменьев.

Затем бывший директор вещания RT обратил внимание Собчак на иконы на столе. «У меня есть как бы Царь Небесный и царь земной», — добавил он, говоря об иконах и портрете президента у себя дома.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила Красовского в розыск. Журналиста обвиняют в посягательстве на территориальную целостность страны.

