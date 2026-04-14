18:34, 14 апреля 2026Россия

Путин назначил Львову-Белову председателем Фонда защиты детей

Президент Путин назначил омбудсмена Львову-Белову главой Фонда защиты детей
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назначил уполномоченного по правам ребенка в стране Марию Львову-Белову главой Фонда защиты детей. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Назначить Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка Львову-Белову М. А. председателем Общероссийской общественно-государственной организации "Фонд защиты детей», — говорится в документе.

Отмечается, что указ главы государства вступает в силу с 14 апреля.

В этот же день, 14 апреля, стало известно, что Путин утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП), входящих в ее состав по президентской квоте. В прошлый раз состав ОП меняли в апреле 2023 года.

