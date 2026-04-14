16:42, 14 апреля 2026Россия

Путин утвердил состав Общественной палаты

Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент России Владимир Путин утвердил 40 членов Общественной палаты (ОП), входящих в ее состав по президентской квоте. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

«В соответствии с федеральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ "Об общественной палате Российской Федерации" постановляю: утвердить членами Общественной палаты Российской Федерации следующих лиц», — говорится в документе.

В прошлый раз состав ОП меняли в апреле 2023 года. Тогда изменилась четверть списка членов палаты, в которую входят 172 человека.

Ранее Владимир Путин назначил в новый состав Центризбиркома (ЦИК) пять членов. Сделано это было в связи с истечением срока полномочий Центральной избирательной комиссии. В их число вошли председатель ЦИК Элла Памфилова, члены комиссии Антон Лопатин, Игорь Борисов, секретарь Наталья Бударина.

