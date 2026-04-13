Раскрыта причина смерти известного российского кинооператора Бека

Причиной смерти кинооператора Игоря Бека стала сердечная недостаточность

Известный российский кинооператор, член Союза кинематографистов России, кинооператор «Мосфильма» Игорь Бек ушел из жизни 11 апреля в возрасте 82 лет. РИА Новости со ссылкой на семью деятеля искусства раскрыли причину его кончины.

«В справке была указана острая сердечная недостаточность. Он умер быстро, ночью, практически во сне. Относительно спокойно ушел», — рассказала собеседница агентства.

Похоронили Игоря Бека 13 апреля.

В Союзе кинематографистов России отметили, что Игорь Бек был не только замечательным кинооператором, но и душевным человеком.

«Приносим самые искренние соболезнования родным Игоря Донатовича и его многочисленным друзьям», — говорится на официальном сайте Союза.

Игорь Бек известен по таким работам, как: «Встретимся на Таити», «Верой и правдой», «Дамы приглашают кавалеров», «Московские красавицы» и многим другим.

