13:31, 14 апреля 2026

Россиян предупредили об опасных для жизни последствиях кариеса

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: H_Ko / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Дмитрий Семирядов заявил, что невылеченный кариес может привести к возникновению опасных для жизни последствий. Такое предупреждение он сделал россиянам в ходе интервью для YouTube-канала «Здоровье по-взрослому с Анной Шмидт».

По словам Семирядова, кариес тесно связан с атеросклерозом. «В атеросклеротических бляшках находят определенные бактерии из полости рта, то есть они попадают в системный кровоток и транспортируются в атеросклеротическую бляшку», — предупредил врач.

Кроме того, некоторые бактерии, обитающие в ротовой полости, оседают на злокачественных новообразованиях и провоцируют тем самым их дальнейший рост, подчеркнул он. Также, по словам доктора, доказана связь кариеса с деменцией и мигренью.

Ранее стоматолог Валентина Гайдукова рассказала, какие напитки стремительно разрушают зубы. Она предупредила, что газировка может привести к размягчению эмали.

