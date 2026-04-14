Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

В Вологодской области мужчине продлили арест за изнасилование и поджог сестры

Ему предъявлено обвинение по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2025 года 21-летний житель Устюжны, находясь в помещении котельной на улице Карла Маркса, ударил свою сестру твердым предметом по голове, а затем облил бензином и поджег. После чего, используя ее беспомощное состояние, изнасиловал и долгое время не выпускал из помещения.

16 февраля этого года он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 23 марта злоумышленнику предъявлено обвинение.

Устюженский районный суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей еще на месяц.

