16:10, 14 апреля 2026

В Вологодской области мужчине продлили арест за изнасилование и поджог сестры
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Вологодской области мужчине продлили арест за изнасилование и поджог сестры. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ему предъявлено обвинение по статьям 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 131 («Изнасилование») и 127 («Незаконное лишение свободы») УК РФ.

Как установил суд, в декабре 2025 года 21-летний житель Устюжны, находясь в помещении котельной на улице Карла Маркса, ударил свою сестру твердым предметом по голове, а затем облил бензином и поджег. После чего, используя ее беспомощное состояние, изнасиловал и долгое время не выпускал из помещения.

16 февраля этого года он был задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 23 марта злоумышленнику предъявлено обвинение.

Устюженский районный суд продлил срок содержания обвиняемого под стражей еще на месяц.

Ранее сообщалось, что россиянин изнасиловал женщину и попытался зарезать мужчину.

    Последние новости

    Зеленский рассказал о «мегасделке» с Германией

    Названы одни из самых востребованных профессий в России

    Запланирован новый раунд переговоров США и Ирана

    Обнаружен неожиданный фактор увеличения веса

    Раскрыто многомиллионное хищение в российском центре разработки космических аппаратов

    Морская блокада США провалилась

    Буданов высказался о компетентности российских переговорщиков

    Россиянин в котельной поджег и изнасиловал сестру

    Фон дер Ляйен обсудила с Мадьяром первоочередные задачи

    В сети возмутились появлением 12-летней дочери Ким Кардашьян на Coachella

    Все новости
