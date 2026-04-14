11:49, 14 апреля 2026Путешествия

Россиянин вернулся на родину с коллекционными часами и нарвался на уголовное дело

ФТС: Россиянин вернулся из Польши с часами за 12 миллионов рублей и попался
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Россиянин вернулся на родину из Польши с коллекционными часами за 12 миллионов рублей и нарвался на уголовное дело. Об этом сообщает Telegram-канал Осторожно Media в ФТС.

Уточняется, что он въехал из Польши в Россию через Багратионовск в Калининградской области. В итоге 45-летний мужчина с российским и немецким гражданством попался на таможне с коллекционными часами мануфактуры F.P. Journe Invenit et Fecit с автоматическим механизмом. Их корпус и браслет изготовлены из титана.

Что нельзя брать в ручную кладь? Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
Что нельзя брать в ручную кладь?Список вещей, которые можно провозить в самолете только в багаже
18 июля 2024
По его словам, они не работают. Кроме того, россиянин признался, что купил их за две тысячи евро (около 180 тысяч рублей), а о необходимости декларации не знал. В отношении мужчины возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей в крупном размере. Санкция предусматривает лишение свободы сроком до двух лет, либо штраф в размере от 500 тысяч рублей.

Ранее иностранец попался с украшениями на шесть миллионов рублей в московском аэропорту Шереметьево. У него обнаружили два браслета и кольцо VCA, два кольца BVLGARI и цепочку с кулоном GRAFF.

