Российский подросток отдал более 16,5 миллиона рублей после звонка из военкомата

В Краснодаре подросток отдал мошенникам более 16,5 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России по региону.

По данным ведомства, в полицию обратилась мать 18-летнего молодого человека, который пострадал от действий мошенников. В ходе разбирательства было установлено, что с ним связались лжеработники военкомата и сообщили о необходимости пройти медосмотр, для записи на который школьник предоставил свои персональные данные. После окончания разговора ему поступило сообщение о взломе личного кабинета на портале «Госуслуги».

В ходе разговора со «службой поддержки» ему подтвердили утечку данных и уведомили об оформленной от его имени доверенности на совершение финансовых операций. Затем с ним связались лжеспециалисты Росфинмониторинга и, запугав негативными последствиями, вынудили по видеозвонку рассказать об имеющихся дома денежных средствах.

Через некоторое время в квартиру приехал некий специалист, который заставил ученика покинуть помещение, а сам приступил к проверке возможного хранения наличных, добытых преступным путем. После его ухода молодой человек обнаружил вскрытый сейф и пропажу более 16,5 миллиона рублей.

