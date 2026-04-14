Словацкий политик спрогнозировал тему встречи Путина и Фицо

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:37, 14 апреля 2026

Марчек: Фицо и Путин в мае могут обсудить энергетическое сотрудничество
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Роберт Фицо и Владимир Путин. Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин встретятся в Москве в мае, где обсудят энергетическое сотрудничество двух стран. Такое мнение выразил председатель словацкой партии «Единые славяне» Петер Марчек в интервью «Известиям».

«Роберт Фицо обязательно встретится с господином президентом Путиным. По-моему, по протоколу уже договорились относительно этой встречи. Он где-то 8 мая полетит в Москву. Поэтому могу сказать на 100 процентов, что переговоры будут», — сказал Марчек.

По его словам, главной темой станет энергетическое сотрудничество — продолжение нефтяных и газовых поставок из России в Словакию и, возможно, новые контракты в этой сфере. Политик отметил, что только хорошие отношения с Москвой могут привести к развитию экономики Словакии.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских политиков напрямую вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok