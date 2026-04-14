21:29, 14 апреля 2026

Страны ЕС отказались ускорять вступление Украины в союз

Марина Совина (ночной редактор)
Франция, Германия, Нидерланды и Италия выступили против упрощенной процедуры вступления Украины в Евросоюз (ЕС), пишет Politico.

По данным издания, эти страны настаивают, что даже для Украины и Молдовы должен действовать стандартный принцип «по заслугам» без каких-либо ускоренных процедур. Настроения настолько скептические, что вопрос расширения, который планировали обсудить на саммите ЕС в Никосии, может вовсе не попасть в повестку.

При этом трудности испытывает не только Украина. Даже Черногория, выполнившая почти все требования, до сих пор не получила одобрения на переход к следующему этапу.

На этом фоне Швеция и Дания остаются среди основных сторонников Киева и выступают за завершение переговоров о вступлении уже к концу следующего года, однако без поддержки ключевых стран ЕС продвинуть этот процесс не удастся.

Ранее лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил о неприемлемости ускоренного принятия Украины в Евросоюз (ЕС). «Мы не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Речь идет о стране, находящейся в состоянии войны», — сказал он.

