Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

Трамп: Переговоры США и Ирана могут произойти в ближайшие два дня в Пакистане

Новый раунд переговоров между США и Ираном может произойти в течение ближайших двух дней в Пакистане. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, его слова приводит The New York Post (NYP).

«На самом деле вам лучше остаться там, потому что в ближайшие два дня может что-то произойти, и мы скорее отправимся туда [в Пакистан]. И знаете почему? Потому что фельдмаршал (Асим Мунир — прим. «Ленты. ру») отлично справляется. Он замечательный человек, поэтому более вероятно, что мы вернемся туда», — отметил глава государства.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что США и Иран могут провести новый раунд переговоров в Исламабаде в конце этой или в начале следующей недели.

При этом источники агентства Bloomberg заявили, что новая встреча делегаций двух стран может пройти в Турции или Египте.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что президент России Владимир Путин является убежденным сторонником того, что все разногласия должны регулироваться исключительно политико-дипломатическими средствами.