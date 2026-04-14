Запланирован новый раунд переговоров США и Ирана

Bloomberg: Новый раунд переговоров США и Ирана может пройти в Турции или Египте

Новый раунд мирных переговоров США и Ирана может пройти в Турции или Египте. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает Bloomberg.

«По словам источника, знакомого с ситуацией, официальные лица из Турции и Египта также сыграли роль в дипломатических переговорах по прекращению войны, что повышает вероятность проведения встречи в одной из этих двух стран», — пишет агентство.

Как отмечает Bloomberg, по итогам первого раунда американцы «вернулись с пустыми руками после дня переговоров, которые не привели к соглашению».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на данные аналитиков написала, что американская морская блокада Ормузского пролива провалилась.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.