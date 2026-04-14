Морская блокада США провалилась

NYT: Американская морская блокада Ормузского пролива провалилась
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Американская морская блокада Ормузского пролива провалилась. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет газета The New York Times (NYT).

По имеющейся информации, несколько судов, включая ранее пришвартованные в портах Ирана, благополучно прошли через пролив с момента введения блокады.

«Блокада, начавшаяся в понедельник днем ​​по местному времени, распространяется на все морские суда, входящие в иранские порты и прибрежные районы или выходящие из них», — напоминает NYT.

Авторы материала выразили сомнение в эффективности принятых американцами мер и отметили, что на данный момент остается неясным, как Соединенные Штаты будут обеспечивать соблюдение введенных ими же запретов.

После провала мирных переговоров в пакистанском Исламабаде президент США Дональд Трамп объявил о начале блокады ключевой на Ближнем Востоке логистической артерии. Эта мера, как ожидается, ударит по нефтеэкспорту Ирана.

21 марта президент России Владимир Путин в послании верховному лидеру Ирана Моджтабе Хаменеи и президенту страны Масуду Пезешкиану пожелал иранскому народу достойно преодолеть суровые испытания.

