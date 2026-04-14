Цыгане оказались замешаны в поражении Орбана на выборах

Политолог Сипров предрек Венгрии поток мигрантов после поражения Орбана

В Венгрии после победы лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах теперь появится огромное количество мигрантов, предрек в беседе с «Царьградом» политолог Вадим Сипров. По его словам, в соответствии с программами Евросоюза им будут без проблем выдавать венгерские паспорта.

По словам эксперта, проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в том числе связан с тем, что на голосование были согнаны национальные диаспоры, в том числе цыгане. Сипров указал, что изначально перед выборами дела Орбана были неплохи, но исход решили именно этнические группы.

«Что касается мобилизации диаспор, то это одна из локальных политических технологий, принципиально редко когда это приводит к ожидаемому результату. Естественно, избиратели цыгане смогли привнести небольшой процент голосов в корзину Мадьяра. (…) Венгрия строилась на протяжении последних более чем ста лет как национальное, даже мононациональное государство. (…) Противник Орбана смог мобилизовать все потенциально анти-орбановски настроенные группы, этнические, социальные, экономические, возрастные», — высказался он.

