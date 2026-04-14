Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:55, 14 апреля 2026Мир

Цыгане оказались замешаны в поражении Орбана на выборах

Политолог Сипров предрек Венгрии поток мигрантов после поражения Орбана
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Венгрии после победы лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра на парламентских выборах теперь появится огромное количество мигрантов, предрек в беседе с «Царьградом» политолог Вадим Сипров. По его словам, в соответствии с программами Евросоюза им будут без проблем выдавать венгерские паспорта.

По словам эксперта, проигрыш премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на выборах в том числе связан с тем, что на голосование были согнаны национальные диаспоры, в том числе цыгане. Сипров указал, что изначально перед выборами дела Орбана были неплохи, но исход решили именно этнические группы.

«Что касается мобилизации диаспор, то это одна из локальных политических технологий, принципиально редко когда это приводит к ожидаемому результату. Естественно, избиратели цыгане смогли привнести небольшой процент голосов в корзину Мадьяра. (…) Венгрия строилась на протяжении последних более чем ста лет как национальное, даже мононациональное государство. (…) Противник Орбана смог мобилизовать все потенциально анти-орбановски настроенные группы, этнические, социальные, экономические, возрастные», — высказался он.

Ранее будущий премьер Венгрии, лидер партии «Тиса» Петер Мадьяр сделал важные заявления об отношениях с Россией и возможных в них переменах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok