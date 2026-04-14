В Армении рассказали об угрозе для России

Симонян: Армения не будет конфликтовать с Россией

Армения не будет конфликтовать с Россией ни по одному вопросу. Об этом заявил спикер армянского Национального собрания (парламента) Ален Симонян в ходе брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Мы не представляем никакой угрозы для России, мы не собираемся стать угрозой, а если и есть какие-то проблемы, то они существуют между всеми странами, в какой-то момент они обостряются, в другой — угасают», — рассказал парламентарий.

Симонян отдельно отметил, что все вопросы между Ереваном и Москвой будут обсуждены и решены в дальнейшем. Он также анонсировал свою встречу с представителями России и Азербайджана в ходе 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Ранее Ален Симонян заявил, что Армения примет решение об окончательном выходе из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур лишь в случае повышении цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий маловероятен, но не исключен.