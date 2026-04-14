Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:23, 14 апреля 2026

В Армении рассказали об угрозе для России

Симонян: Армения не будет конфликтовать с Россией
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Russian Look / Globallookpress.com

Армения не будет конфликтовать с Россией ни по одному вопросу. Об этом заявил спикер армянского Национального собрания (парламента) Ален Симонян в ходе брифинга, трансляцию которого вел Armenpress.

«Мы не представляем никакой угрозы для России, мы не собираемся стать угрозой, а если и есть какие-то проблемы, то они существуют между всеми странами, в какой-то момент они обостряются, в другой — угасают», — рассказал парламентарий.

Симонян отдельно отметил, что все вопросы между Ереваном и Москвой будут обсуждены и решены в дальнейшем. Он также анонсировал свою встречу с представителями России и Азербайджана в ходе 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

Ранее Ален Симонян заявил, что Армения примет решение об окончательном выходе из ОДКБ, ЕАЭС и остальных структур лишь в случае повышении цен на газ для Еревана. По его словам, такой сценарий маловероятен, но не исключен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok