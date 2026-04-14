В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

В Дагестане зафиксировали землетрясение, его магнитуда составила 3,4. Об инциденте сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Подземные толчки произошли во вторник, 14 апреля, вблизи населенного пункта Герга в Каякентском районе. Очаг залегал на глубине 20 километров. Отмечается, что на поверхности землетрясение не ощущалось. В результате толчков никто не пострадал, разрушений также нет.

Ранее в Дагестане произошло наводнение, в результате которого пострадали 15,5 тысячи местных жителей. Причиной бедствия стали обильные осадки и последовавший за ними прорыв Геджухской плотины.