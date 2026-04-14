Россия
16:42, 14 апреля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на заявление спикера парламента Армении об угрозе

Депутат Журова об отношениях с Арменией: На уровне людей здесь все в порядке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Граждане Армении хотят поддерживать отношения с Россией, отметила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Так об отношениях двух стран депутат высказалась в беседе с «Лентой.ру».

«Если мы говорим про высокий уровень, то, конечно, иногда какие-то появляются моменты, где что-то кого-то из нас может не устроить. Но обычные граждане, которые живут в Армении, конечно, говорят, что хотят быть с Россией. Я бы всегда ориентировалась на людей. Политики сегодня одни, завтра другие, а в итоге люди решают все-таки, как им относиться к России. Мне кажется, что на уровне людей здесь все в порядке», — поделилась Журова.

Ранее спикер армянского Национального собрания (парламента) Ален Симонян заявил, что Армения не будет конфликтовать с Россией ни по одному вопросу. Он добавил, что страна не представляет для Кремля никакой угрозы и не собирается ей стать.

Симонян отдельно отметил, что все вопросы между Ереваном и Москвой будут обсуждены и решены в дальнейшем. Он также анонсировал свою встречу с представителями России и Азербайджана в ходе 152-й Ассамблеи Межпарламентского союза.

