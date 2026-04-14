Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:38, 14 апреля 2026Россия

Вассерман не нашел спонсоров и отказался от переизбрания в Госдуму
Марина Совина (ночной редактор)
Анатолий Вассерман. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что не будет переизбираться на ближайших осенних выборах, так как не нашел спонсоров для своей кампании. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».

По его словам, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял решение баллотироваться от Москвы, а не от Ульяновской области, после того, как узнал, что Вассерман не претендует на второй срок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительным органам поставлена задача пресечь вмешательство в выборы в Госдуму.

В сентябре 2026 года в России пройдут очередные выборы девятого созыва Госдумы. Параллельно с этим в десятках регионов будут избраны представители различных ветвей власти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok