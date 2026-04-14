Вассерман отказался от переизбрания в Госдуму

Вассерман не нашел спонсоров и отказался от переизбрания в Госдуму

Член комитета Государственной Думы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что не будет переизбираться на ближайших осенних выборах, так как не нашел спонсоров для своей кампании. Об этом он сообщил газете «Коммерсантъ».

По его словам, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк принял решение баллотироваться от Москвы, а не от Ульяновской области, после того, как узнал, что Вассерман не претендует на второй срок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что правоохранительным органам поставлена задача пресечь вмешательство в выборы в Госдуму.

В сентябре 2026 года в России пройдут очередные выборы девятого созыва Госдумы. Параллельно с этим в десятках регионов будут избраны представители различных ветвей власти.