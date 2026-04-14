Воспитательница из российского детского сада попала под следствие

В Северодвинске возбудили дело против воспитательницы ясельной группы

В Северодвинске Архангельской области возбудили дело против воспитательницы ясельной группы в детском саду. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 117 («Истязание двух несовершеннолетних») и 293 («Халатность») УК РФ.

По данным следствия, в период с февраля по 10 апреля этого года воспитательница детсада регулярно наносила побои двум воспитанникам ясельной группы, а также нецензурно выражалась в их адрес и применяла иные непедагогические методы воздействия.

Следователи выполняют комплекс необходимых действий для установления всех обстоятельств преступления.

