Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 14 апреля 2026Россия

Возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе объяснили

Религиовед Лункин о кальяне на куличе: Это неэтично и на грани богохульства
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Религиовед Роман Лункин прокомментировал скандал после видео с кальяном на пасхальном куличе. Ролик быстро разошелся по сети, а в Следственном комитете возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих. Свою позицию он высказал в беседе с газетой «Взгляд».

По его словам, произошедшее выходит за рамки неудачной шутки.

«В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», — заявил эксперт.

Он отметил, что кулич — важный символ Пасхи и воспринимается верующими как часть религиозной традиции. Использование кулича в подобном контексте, по мнению специалиста, лишает его этого смысла и может восприниматься как оскорбление.

Лункин также обратил внимание на подпись к видео, где автор заявила, что «от такого» можно воскреснуть. По его словам, именно такие формулировки могут усиливать негативную реакцию и быть основанием для правовой оценки.

Эксперт добавил, что дело не только в самом действии, но и в его публичности. Видео распространилось в интернете в период празднования Пасхи, что сделало ситуацию еще более резонансной.

Ранее стало известно, что 27-летнюю россиянку, сделавшую кальян на куличе, задержали в Москве. На опубликованном видео она сообщила, что раскаивается. Сейчас обстоятельства произошедшего изучают правоохранительные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    Зеленский ускорился с ремонтом «Дружбы» после поражения Орбана

    В Армении рассказали об угрозе для России

    Продажи машин популярного китайского бренда рухнули в России

    Москвичам назвали способы избежать «дачных» пробок

    В России рассказали о бегстве солдат ВСУ из города в зоне СВО

    Появились подробности нападения на букмекерскую контору во Владикавказе

    Стало известно о проблемах с экспортом нефти из Новороссийска

    Жители Подмосковья застали заморозки

    Участники популярного российского телешоу подрались на съемках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok