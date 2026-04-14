ВСУ выпустили в сторону России сотни БПЛА и американские реактивные снаряды

Минобороны России: Системы ПВО сбили 391 БПЛА и 6 снарядов HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки выпустили в сторону России сотни беспилотников и реактивные снаряды, произведенные в США. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В частности, системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 391 беспилотный летательный аппарат, шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также 14 управляемых авиабомб.

Каких-либо других подробностей в оборонном ведомстве не привели.

В ночь с 13 на 14 апреля системы ПВО сбили почти 100 украинских беспилотников над территорией России. Отмечается, что атаке подверглись восемь регионов страны.