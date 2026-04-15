15 апреля в России отмечают День специалиста по радиоэлектронной борьбе, в США — День «Мaкдoнaлдca», а в Северной Корее — День Солнца. По всему миру в этот день отмечается Международный день культуры. День рождения отмечает Алла Пугачева. Подробнее о торжествах 15 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Профессиональный праздник специалистов по радиоэлектронной борьбе (РЭБ) в России был учрежден в конце XX века в честь первого применения системы РЭБ в ходе Русско-японской войны 15 апреля 1904 года.

Средства РЭБ применяются и в мирное время, чтобы защищать критически важные объекты от потенциальных атак. Праздник в честь специалистов РЭБ был учрежден, чтобы отметить их значительный вклад в укрепление оборонного потенциала РФ и защиту стратегических объектов государства.

Праздники в мире

Международный день культуры

15 апреля 1935 года в Вашингтоне был подписан Пакт Рериха — первый международный акт об охране культурных ценностей. Идея создать свод правил, регулирующих охрану исторических памятников и предметов искусства принадлежит, как понятно из названия, художнику и философу Николаю Рериху. Работу над документом он начал еще в первой половине ХХ века.

Впоследствии Пакт Рериха лег в основу ряда международных договоренностей об охране культурного наследия. Международный день культуры сейчас отмечают по всему миру — в этот день проходят лекции, выставки и концерты. Важная традиция праздника — поднятие Знамени Мира, также придуманного Рерихом.

Всемирный день экологических знаний

День экологических знаний был учрежден Организацией объединенных наций (ООН) в 1992 году. Таким образом ООН решила подчеркнуть, какую важную роль играет экологическое образование в решении проблем, связанных с сохранностью природы. Праздник призван распространить информацию о проблемах окружающей среды, а также способствовать формированию экологической культуры у людей по всему миру.

Какие еще праздники отмечают в мире 15 апреля

Мeждунapoдный дeнь cпeциaлиcтa пo лaбopaтopнoй диaгнocтикe;

День влюбленных в Казахстане;

Пpaздник Coлнцa в Северной Корее (в честь дня рождения первого президента Республики Ким Ир Сена);

Дeнь «Мaкдoнaлдca» в CШA.

Какой церковный праздник 15 апреля

День памяти преподобного Тита чудотворца

Преподобный Тит еще в отрочестве стал послушником в Студийском монастыре близ Константинополя. За преданность вере и кротость Тита уважала братия монастыря, так что по просьбе монахов святой вскоре был рукоположен в чин пресвитера. За годы служения, Тит прославился как мужественный защитник веры в эпоху гонений на христиан. Верующие почитают Тита как чудотворца.

Какие еще церковные праздники отмечают 15 апреля

День памяти мученика Поликарпа Александрийского;

День памяти мучеников Амфиана и Едесия.

Приметы на 15 апреля

Если на водоемах к 15 апреля не растаял лед — улов рыбы будет скудным;

Ворон в лужу окунулся — к пасмурной погоде;

Грачи и галки стаями сидят на дороге — тоже предвещают ненастье.

Кто родился 15 апреля

Алла Пугачева (77 лет)

Советская и российская певица Алла Пугачева родилась 15 апреля 1949 года. Популярность к артистке пришла в 70-х годах после победы в музыкальном конкурсе «Золотой Орфей», где она выступила с песней «Арлекино». После этого исполнительница начала гастролировать по Советскому Союзу и появляться на телевидении.

Пугачева успела получить и международное признание. В 1980-х, после гастролей певицы по городам Америки журнал Billboard поставил Пугачеву в один ряд с Элвисом Пресли и Майклом Джексоном, а в 2022-м служба BBC назвала артистку одной из 100 самых влиятельных женщин в мире.

Британская актриса и модель Эмма Уотсон родилась 15 апреля 1990 года. Стала известна благодаря роли Гермионы Грейнджер в фильмах о Гарри Поттере. Позже снималась во многих популярных картинах: «Ной», «Маленькие женщины», «Хорошо быть тихоней», «Красавица и чудовище» и других.

