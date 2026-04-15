Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
05:00, 15 апреля 2026

Автовладельцам назвали первые признаки скорой поломки двигателя

Автоэксперт Бахарев: Стук и щелчки — первые признаки скорой поломки двигателя
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Первый и самый очевидный признак скорой поломки автомобиля — необычные звуки, предупредил шеф-тренер экспертного центра «Движение без опасности» Владимир Бахарев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что стук, щелчки, цоканье, свист или скрежет не возникают просто так.

«Нарастающий вместе с оборотами стук двигателя — самый страшный звук, который может услышать водитель, он указывает на проблемы с шатунными вкладышами или цепью. Цоканье говорит о нехватке масла в гидрокомпенсаторах, а свист — об износе ремней вспомогательных агрегатов», — уточнил Бахарев.

Второй признак грядущих проблем с двигателем — цвет выхлопных газов. По словам автоэксперта, черный дым означает переобогащенную смесь или попадание масла в цилиндры. Синий дым прямо указывает на износ поршневой группы и масло в камере сгорания. Белый густой дым с запахом ацетона — признак того, что в цилиндры попадает антифриз. Все три случая с большой вероятностью ведут к капитальному ремонту, обратил внимание Бахарев.

Кроме того, насторожить должны падение тяги и нестабильная работа двигателя. В таком случае, отмечает специалист, машина хуже разгоняется, появляются вибрации на холостых оборотах, рывки и провалы при нажатии на газ. Двигатель может глохнуть сам по себе без нагрузки.

«Если изменился запах, появился запах масла в салоне, появился запах топлива, в том числе бензин, — это прямо плохие признаки, это говорят об утечке этих жидкостей», — заключил Бахарев.

Ранее руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов посоветовал по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным во время заморозков. Если же выезд необходим, нужно снижать скорость движения примерно на 30 процентов по сравнению с обычной для сухого асфальта, посоветовал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok