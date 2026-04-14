06:16, 14 апреля 2026

Автовладельцев предупредили о риске езды на летних шинах в заморозки

Автоэксперт Осипов: Летние шины в заморозки ведут себя непредсказуемо
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom

Если владелец авто уже успел поменять зимнюю резину на летнюю, а температура воздуха резко снизилась, стоит по возможности отказаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным, посоветовал руководитель управления оценки предметов лизинга ГК Интерлизинг Кирилл Осипов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт предупредил, что в заморозки риск ДТП многократно возрастает, потому что летние шины на льду ведут себя непредсказуемо. Если же выезд необходим, нужно снижать скорость движения примерно на 30 процентов по сравнению с обычной для сухого асфальта, посоветовал Осипов. По его словам, оптимальная скорость в таких условиях — 50–60 километров в час, на скользкой дороге даже 70–80 километров в час считаются опасными.

В заморозки стоит увеличить дистанцию до впереди идущего автомобиля минимум в три раза по сравнению с ездой по сухому асфальту

Кирилл Осиповавтоэксперт

«Необходимо избегать резких маневров: торможений, ускорений и поворотов. Все действия должны быть максимально плавными. Перед началом движения проверьте тормоза на пустом и безопасном участке, чтобы оценить реальное сцепление с дорогой. Обратите внимание на шум шин: если он стал «гулким» или «неестественным», значит, резина замерзла и сцепление минимально», — порекомендовал эксперт.

Ранее автоэксперт Николай Погуляев назвал пять частых ошибок при хранении зимних шин, которые лишают комплект эластичности и сцепления уже к следующему сезону. Одной из них специалист назвал неправильные условия хранения.

