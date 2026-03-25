05:07, 25 марта 2026

Названы 5 главных ошибок при хранении зимних шин

Автоэксперт Погуляев: Не храните зимние шины в металлическом гараже и на балконе
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

Каждый водитель заинтересован в долгой и беспроблемной эксплуатации зимних шин, однако буквально пару промахов при хранении хватает, чтобы лишить комплект эластичности и сцепления уже к следующему сезону, сообщил собственник и руководитель автосервиса FIT SERVICE Николай Погуляев. В беседе с «Лентой.ру» он назвал 5 главных ошибок.

По словам эксперта, правильное хранение начинается с правильных условий. Так, зимней резине нужна стабильная среда — сухое, проветриваемое, затемненное помещение с температурой от 0 до плюс 25 градусов. При этом важно избегать соседства с батареями и канистрами с бензином.

Ультрафиолет, перегрев и высокая влажность ускоряют старение резиновой смеси, высушивают каучук, провоцируют микротрещины и коррозию шипов и дисков. В итоге шина теряет эластичность и начинает хуже держаться за покрытие

Николай Погуляевавтоэксперт

Одна из самых частых ошибок автолюбителей — хранить шины в неподходящих местах: на открытом или плохо застекленном балконе, в металлическом гараже с перепадами температуры, под навесом на улице, отметил собеседник издания. В таких условиях уже за сезон резиновая смесь стареет, поэтому протектор становится жестким, возрастает шумность и вибрации, удлиняется тормозной путь на скользком покрытии, предостерег он.

«Не менее критичен и способ укладки колес. Шины без дисков должны стоять вертикально с периодическим проворачиванием, тогда как хранение их стопкой или в подвесе приводит к сжатию боковины, деформации корда и нарушению посадочной полки. Колеса в сборе допускается держать в стопке или на специальных крюках. Но их также нужно периодически смещать, чтобы не формировались так называемые плоские пятна и не нарушался баланс», — поделился эксперт.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года: новые правила расчета
Утилизационный сбор на автомобили с 1 января 2026 года:новые правила расчета
27 января 2026
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году. Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
Штраф за нечитаемые номера в 2026 году.Сколько придется заплатить за грязный или умышленно скрытый госномер автомобиля?
9 февраля 2026

Погуляев также предупредил, что грязные шины, отправленные зимовать после сезона без какой‑либо подготовки, стареют быстрее — реагенты, соль, масло и агрессивная химия за несколько месяцев будут разъедать резину и лак на дисках.

Популярный, но неверный подход — упаковка шин в полностью герметичные пакеты без вентиляции. Владельцы плотно запаковывают свой комплект, а внутри образуется конденсат, растет влажность, может появиться плесень, ржавчина шипов и дисков. При такой «заботливой» упаковке идет ускоренное старение каучука. Советую выбирать «дышащие» чехлы и сохранять циркуляцию воздуха

Николай Погуляевавтоэксперт

Кроме того, часто игнорируется давление и статическая нагрузка, обратил внимание специалист. Колеса оставляют с обычным давлением либо полностью спускают, указал собеседник «Ленты.ру». При нуле бар боковина подминается, при избыточном давлении растет напряжение в каркасе, уточнил эксперт. По его словам, в обоих случаях повышается риск необратимой деформации и потери герметичности при последующем монтаже. Оптимально немного снизить давление и обеспечить периодическое проворачивание, чтобы нагрузка распределялась равномерно.

Ранее автоэксперт Анна Уткина рассказала о способах, которые могут сэкономить на смене зимней резины на летнюю. При необходимости посещения шиномонтажа следует учитывать время и день недели, обозначила она. По мнению автоэксперта, в утренние часы или будние дни цены обычно ниже из-за отсутствия очередей.

    В Израиле обнародовали мирный план США по Ирану. Чего Вашингтон требует от Тегерана и что предлагает взамен?

    Крокодил напал на купавшуюся в пруду девочку

    Названы 5 главных ошибок при хранении зимних шин

    Россиян предупредили о росте цен на шиномонтаж

    Желающим попробовать анальный секс женщинам дали пять советов

    В Белгородской области оценили последствия ракетного обстрела региона со стороны ВСУ

    Госдеп США поручил украинской компании вести соцсети на русском языке

    Еще в одном российском регионе прогремела серия взрывов

    Конфликт США и Ирана повлиял на позицию ЕС по российской нефти

    В Ленобласти во время атаки беспилотников загорелся порт Усть-Луга

    Все новости
