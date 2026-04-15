Будущий премьер Венгрии решил отстранить от должности президента страны

Мадьяр призвал Шуйока покинуть свой пост, пока его не отстранили

Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно покинуть свой пост, пригрозив, что инициирует его отстранение в ином случае. Об этом заявил Мадьяр во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я попросил его добровольно покинуть свой пост. (...) Я сказал ему, что если он добровольно не покинет свой пост, то мы (члены венгерской партии "Тиса" — прим. «Ленты.ру») воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности», — сообщил он.

Ранее стало известно, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском союзе (ЕС) могут поддерживать его позицию в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Отмечается, что премьер-министры Словакии, Чехии, Италии Роберт Фицо, Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, а также бывший премьер-министр Словении Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев могут «принять эстафету» от Орбана.