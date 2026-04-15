Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:54, 15 апреля 2026Мир

Будущий премьер Венгрии решил отстранить от должности президента страны

Мадьяр призвал Шуйока покинуть свой пост, пока его не отстранили
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр потребовал от президента страны Тамаша Шуйока добровольно покинуть свой пост, пригрозив, что инициирует его отстранение в ином случае. Об этом заявил Мадьяр во время пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Я попросил его добровольно покинуть свой пост. (...) Я сказал ему, что если он добровольно не покинет свой пост, то мы (члены венгерской партии "Тиса" — прим. «Ленты.ру») воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности», — сообщил он.

Ранее стало известно, что сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Европейском союзе (ЕС) могут поддерживать его позицию в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Отмечается, что премьер-министры Словакии, Чехии, Италии Роберт Фицо, Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, а также бывший премьер-министр Словении Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев могут «принять эстафету» от Орбана.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok