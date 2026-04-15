Названы готовые стать новой помехой для Украины вместо Орбана лидеры ЕС

Politico: Сторонники Орбана в ЕС могут поддержать его позицию по вопросу Украины

В Европейском союзе (ЕС) остаются сторонники премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые могут поддерживать его позицию в вопросе предоставления Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Об этом сообщает газета Politico.

«Уход Орбана не означает, что фон дер Лейен или Киев могут вздохнуть с облегчением. В Европейском совете, где собираются все 27 лидеров для принятия решений, по-прежнему есть несколько союзников Орбана и несколько потенциальных новых помех», — говорится в публикации.

По данным издания, премьер-министры Словакии, Чехии, Италии Роберт Фицо, Андрей Бабиш и Джорджа Мелони, а также бывший премьер-министр Словении Янез Янша и бывший президент Болгарии Румен Радев могут «принять эстафету» от Орбана. Отмечается, что Фицо неоднократно поддерживал венгерского премьера-министра при наложении вето на санкции против России, а Бабиш выступал за исключение из участия в кредите Евросоюза для Украины и призывал к уменьшению поддержки Киеву.

Ранее будущий премьер-министр Венгрии, лидер победившей на парламентских выборах партии «Тиса» Петер Мадьяр заявил, что государство продолжит поддерживать прагматичные отношения с Москвой. Он также подчеркнул, что готов принять звонок от президента России Владимира Путина, но звонить первым не планирует.