11:34, 15 апреля 2026Мир

Бывший генсек НАТО допустил исчезновение альянса

Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: ANTTI AIMO-KOIVISTO / Lehtikuva / Reuters

Североатлантический альянс может перестать существовать в течение следующих десяти лет. Такое мнение выразил бывший генеральный секретарь НАТО и министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, передает TV2.

«Это не закон природы, согласно которому НАТО будет существовать вечно. Не предопределено, что НАТО просуществует следующие десять лет», — отметил он.

Столтенберг также напомнил, что американский лидер Дональд Трамп уже угрожал вывести США из НАТО в 2018 году во время своего первого президентского срока.

«Теперь он сделал это снова. Никто не может сказать, насколько вероятно, что это произойдет. Но мы должны отнестись к этому серьезно, когда американский президент выступает с подобными заявлениями», — подчеркнул политик.

1 апреля Трамп заявил, что всерьез обдумывает выход США из НАТО. Поводом стало нежелание стран альянса поддерживать Вашингтон в войне против Ирана. По его словам, военный блок «всегда был бумажным тигром» и президент России Владимир Путин «тоже об этом знает».

