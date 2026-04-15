Раскрыта причина нежелания россиянок ходить к гинекологам

Профессор Кузнецова: Россиянкам не хватает гинеколога-друга

Российские женщины не ходят к гинекологам на профилактические осмотры, потому что эти специалисты не ассоциируются с образом врача-друга, считает профессор Ирина Кузнецова, президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ), руководитель программы «Репродуктивное здоровье нации». Такое мнение она выразила на мероприятии, посвященном исследованию «Индекс женского здоровья», на котором присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

Как показало исследование, проведенное компанией «Гедеон Рихтер» совместно с аналитическим центром НАФИ (есть в распоряжении «Ленты.ру»), доля россиянок, регулярно посещающих гинеколога, сократилось почти на 20 процентов. Среди причин отказа от профилактических осмотров — стеснение, недостаток времени и страх обнаружить болезнь.

По словам профессора Кузнецовой, для большинства российских пациенток гинекологи — это врачи-спасители, к которым бегут, когда уже совсем плохо. «У нас есть очень красивый, достойный портрет врача, который спасает жизни. (...) А вот портрет врача, который является другом, собеседником, который готов вести тебя по жизни, не доводя до того, что нужно спасать, — вот такого образа врача у нас нет», — заявила она.

Особенно остро эта проблема стоит у молодых пациенток 18-24 лет, для которых первый визит к гинекологу сопряжен с повышенным дискомфортом, подчеркивает Кузнецова. Эти женщины не знают, какой врач им попадется, и страх перед неизвестностью становится серьезным барьером.

Профессор убеждена: любая женщина должна знать, что у нее есть свой семейный гинеколог на долгую репродуктивную жизнь. Если это понимание появится, стеснение пройдет. «Но таких врачей тоже нужно воспитывать, чтобы они не представляли себе пациенток как детали на конвейере, которые им нужно по стандарту оценить и отправить дальше. Мы должны поменять саму суть профилактического осмотра, дать ему сердце», — резюмировала Кузнецова.