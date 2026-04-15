20:12, 15 апреля 2026

Гоблин посоветовал вызвать Трампу психиатров

Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Игорь Акимов / Коммерсантъ

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, считает, что президенту США Дональду Трампу, опубликовавшему картинку с собой в образе целителя, нужно вызвать психиатров. Об этом он заявил в эфире радио Sputnik, запись эфира доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Картинка, конечно, просто... Психиатров надо звать. (...) Я такого никогда в жизни не видел, как выкаблучивает гражданин Трамп. Просто загляденье, молодец», — сказал Пучков.

Его соведущий, журналист Петр Лидов отметил, что в последнее время президент США совершает особенно эксцентричные поступки, а это может говорить о его проблемах с психикой.

13 апреля Трамп опубликовал в соцсети Truth Social картинку, на которой он в светлой одежде с красной накидкой приложил одну руку ко лбу больного человека. В другой же его руке был шар света. Стоял при этом глава государства на фоне американского флага и летящих истребителей, а вокруг него расположились несколько восторженно смотрящих на него людей. Позднее он удалил публикацию. Объясняя смысл картинки, Трамп подчеркнул, что его изобразили на ней в образе врача.

