Иран заявил о неоспоримости своего права обогащать уран

МИД Ирана назвал право на обогащение урана неоспоримым

Право Тегерана на обогащение урана является неоспоримым, хотя уровень обогащения может быть предметом переговоров. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи на еженедельном брифинге, передает The Guardian

«Что касается уровня и типа обогащения, мы всегда заявляли, что этот вопрос подлежит обсуждению», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что право на мирное использование ядерной энергии не может быть отнято «под давлением или войной».

Ранее Иран в ходе переговоров с США выразил готовность переработать запасы высокообогащенного урана в низкообогащенный.

На встрече в Исламабаде американская сторона настаивала на вывозе опасного материала за пределы Исламской Республики. Иран вместо этого предложил снизить степень обогащения путем смешивания высокообогащенного урана с природным или менее обогащенным.