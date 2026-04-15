Названы преимущества платных дорог

15 апреля 2026

Глава «Автодора» Петушенко: Платные дороги ускоряют строительство
Александра Качан (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Платные автомобильные дороги помогают ускорить строительство, повысить связанность территорий, а также дать водителям альтернативные маршруты. Такие преимущества назвал глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко в беседе с ТАСС.

«Благодаря ускоренному строительству дорог мы получаем качественные изменения логистических цепочек, создаются условия для повышения уровня связанности территорий и развития экономики регионов», — отметил собеседник агентства. Он добавил, что платные дороги дублируют уже существующие загруженные маршруты, что позволяет снизить нагрузку, повысить комфорт и безопасность.

Петушенко привел в пример коридор Санкт-ПетербургЕкатеринбург, где благодаря платным дорогам время в пути для грузоотправителей сократилось на 40 процентов, износ транспорта — на 15 процентов, а расход топлива — на 13 процентов. Экономия за 1,7 тысячи километров составила 8,5 тысячи рублей. Он также упомянул коридор Москва — Санкт-Петербург, где число ДТП в 2025 году снизилось на 43 процента.

Ранее сообщалось, что по итогам 2025 года «Автодор» собрал за проезд по платным дорогам в России 145 миллиардов рублей. Результат оказался на 19 процентов больше, чем в предыдущем году.

