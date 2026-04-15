14:52, 15 апреля 2026

Неизвестный устроил стрельбу в турецкой школе

Неизвестный устроил стрельбу в турецком городе Кахраманмараше
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Неизвестный устроил стрельбу в средней школе турецкого города Кахраманмараш. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь идет о нападении на школу. У нас есть сообщения о пострадавших и погибших», — приводит агентство слова губернатора одноименной провинции Мюкеррема Унлюэра.

Уточняется, что на место инцидента прибыл спецназ, обстоятельства происшествия выясняются. На данный момент жертвами расправы стали четыре человека, еще двадцать ранены.

14 апреля неизвестный ворвался в лицей в Турции в районе Сиверек провинции Шанлыурфа на востоке страны и открыл стрельбу. Как указывает CNN Turk, предварительно известно о семи пострадавших. По данным газеты Sabah, 16 человек получили ранения.

