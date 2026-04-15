18:57, 15 апреля 2026

Новый сезон сериала «Эйфория» подвергся критике из-за нарядов Зендеи и Джейкоба Элорди

Мария Винар

Кадр: сериал «Эйфория»

В сети подвергли критике новый третий сезон сериала «Эйфория» из-за нарядов актеров Зендеи и Джейкоба Элорди, которые исполняют в нем главые роли. Комментарии появились в X (ранее — Twitter).

Пользователь сети с никнеймом @HardestFitPisc опубликовал скриншот из сериала, где запечатлена героиня Зендеи Ру. По сюжету девушка оказалась в очень затруднительном положении и два года работала на дилера, пытаясь погасить долг в 100 тысяч долларов (7,5 миллиона рублей). Однако поклонники сериала заметили, что Ру на протяжении первых серий носит толстовку бренда Mannahatta, стоимость которой составляет 1090 долларов (81 тысячу рублей). «У Ру дырки в носках, а она носит толстовку за тысячу долларов?», «Продай эту чертову толстовку и погаси долг», «Разве она не должна быть нищей наркоманкой? Как она вообще это раздобыла?», — возмущались юзеры.

Кроме того, на скриншоте был запечатлен персонаж Джейкоба Элорди, бывший защитник средней школы Восточного Хайленда Нейт Джакобс. На размещенном фото он предстал в синей клетчатой рубашке люксовой марки Bottega Veneta за 6,8 тысячи долларов (511 тысяч рублей). «Нейт покупает рубашки почти за семь тысяч долларов, пока его жена зарабатывает на OnlyFans. Это безумие», «Эти персонажи в долгах по уши, но как они могут позволить себе эту роскошь?», «Как будто обычная клетчатая рубашка не подошла», — высказывались фанаты.

Ранее сообщалось, что актрису Сидни Суини, которая также исполняет одну из главных ролей в упомянутом сериале, обвинили в пропаганде педофилии.

