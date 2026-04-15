12:49, 15 апреля 2026Экономика

Одна из ведущих экономик Азии резко снизила импорт российского газа

Статслужба Южной Кореи: Мартовский импорт российского СПГ упал в два раза
Кирилл Луцюк

Фото: AnnaNel / Shutterstock / Fotodom  

В марте 2026 года Южная Корея в два раза (месяц к месяцу) снизила закупки у России сжиженного природного газа (СПГ). Эти данные статистической службы азиатского государства процитировало РИА Новости.

Как следствие, импорт упал до минимума с июня 2025 года. В марте 2025 года Корея приобрела российского СПГ на 61,5 миллиона долларов. В годовом выражении снижение оценили в 1,6 раза.

Отмечается, что за I квартал российские компании отправили в Корею СПГ на 255,4 миллиона долларов, что на 22 процента меньше аналогичного периода предыдущего года.

В списке основных поставщиков данного энергоносителя Россия спустилась на восьмое место. В первой пятерке Австралия (692,1 миллиона долларов), Малайзия (368,9 миллиона), Канада (175,3 миллиона), Китай (164,2 миллиона) и США (132,3 миллиона).

По данным Bloomberg, страны Азии снизили импорт сжиженного природного газа до самого низкого за последние шесть лет уровня. К такому развитию событий привел ближневосточный кризис, обрушивший поставки и вынудивший покупателей этого углеводорода сокращать потребление.

