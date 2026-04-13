16:41, 13 апреля 2026

Поставки газа в самую густонаселенную часть мира упали до минимума

Bloomberg: Поставки СПГ в Азию упали до минимальных за шесть лет значений
Кирилл Луцюк

Фото: Chen Aizhu / Reuters

Страны Азии снизили импорт сжиженного природного газа (СПГ) до самого низкого за последние шесть лет уровня. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стал ближневосточный кризис, обрушивший поставки и вынудивший покупателей этого углеводорода сокращать потребление. Как подчеркнуло агентство, в минувшие выходные среднемесячные поставки в этот регион составили меньше 600 тысяч тонн. Это самое низкое значение с июня 2020 года.

В частности, Пакистан, серьезно зависящий от катарского СПГ, не получал этого топлива с начала марта, так как Доха прекратила производство после серии ударов по местной инфраструктуре. Поставки в Китай упали на 30 процентов, а в Индию — на 20 процентов.

Кроме того, Япония и Южная Корея тоже столкнулись со снижением импорта СПГ. Некоторые газовые электростанции в Японии сокращают выработку электроэнергии, а Южная Корея отменила ограничения на работу угольных электростанций, рассчитывая таким образом снизить потребление СПГ.

По итогам прошлого месяца суммарные объемы экспорта сжиженного природного газа из России в Испанию резко увеличились на фоне масштабных перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока.

