Поставки газа в самую густонаселенную часть мира упали до минимума

Bloomberg: Поставки СПГ в Азию упали до минимальных за шесть лет значений

Страны Азии снизили импорт сжиженного природного газа (СПГ) до самого низкого за последние шесть лет уровня. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стал ближневосточный кризис, обрушивший поставки и вынудивший покупателей этого углеводорода сокращать потребление. Как подчеркнуло агентство, в минувшие выходные среднемесячные поставки в этот регион составили меньше 600 тысяч тонн. Это самое низкое значение с июня 2020 года.

В частности, Пакистан, серьезно зависящий от катарского СПГ, не получал этого топлива с начала марта, так как Доха прекратила производство после серии ударов по местной инфраструктуре. Поставки в Китай упали на 30 процентов, а в Индию — на 20 процентов.

Кроме того, Япония и Южная Корея тоже столкнулись со снижением импорта СПГ. Некоторые газовые электростанции в Японии сокращают выработку электроэнергии, а Южная Корея отменила ограничения на работу угольных электростанций, рассчитывая таким образом снизить потребление СПГ.

По итогам прошлого месяца суммарные объемы экспорта сжиженного природного газа из России в Испанию резко увеличились на фоне масштабных перебоев с поставками топлива с Ближнего Востока.