Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:51, 15 апреля 2026

Охлобыстин назвал огромной ошибкой ограничения в интернете

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Актер Иван Охлобыстин назвал ограничения в интернете ошибкой. О том, что такие меры являются ошибки, он порассуждал в своем Telegram-канале.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего "ограничить" толком нельзя (в 21-м веке живем). И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации. Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению», — заявил артист.

Он заявил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР. Актер подчеркнул, что испытывает к этому периоду теплые чувства, но не скучает по нему.

Ранее издание Forbes сообщило, что в России могут ослабить ограничения в интернете. Источники, знакомые с этим обсуждением, отметили, что речь идет в том числе о том, чтобы меньше ограничивать работу мессенджера Telegram. Этот шаг должен помочь снизить социальное напряжение среди граждан, уточнялось в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok