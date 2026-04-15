Охлобыстин назвал огромной ошибкой ограничения в интернете

Актер Охлобыстин заявил, что ограничения в интернете являются ошибкой

Актер Иван Охлобыстин назвал ограничения в интернете ошибкой. О том, что такие меры являются ошибки, он порассуждал в своем Telegram-канале.

«Цифровые ограничения — это огромная ошибка. Во-первых, ничего "ограничить" толком нельзя (в 21-м веке живем). И это непонимание нанесет дополнительный удар по репутации. Во-вторых: сама попытка ограничить нашу науку и культуру в информации не подлежит осмыслению», — заявил артист.

Он заявил, что не хотел бы возвращаться во времена СССР. Актер подчеркнул, что испытывает к этому периоду теплые чувства, но не скучает по нему.

Ранее издание Forbes сообщило, что в России могут ослабить ограничения в интернете. Источники, знакомые с этим обсуждением, отметили, что речь идет в том числе о том, чтобы меньше ограничивать работу мессенджера Telegram. Этот шаг должен помочь снизить социальное напряжение среди граждан, уточнялось в материале.