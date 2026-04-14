17:08, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

В России допустили ослабление блокировки Telegram

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Natee Meepian / Shutterstock / Fotodom

В России могут ослабить ограничения работы мессенджера Telegram. Об этом сообщает издание Forbes со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник издания допустил, что блокировки мессенджера могут ослабить, чтобы снизить социальное напряжение среди россиян, вызванное ростом цен, проблемами со связью и изменениями в налоговом законодательстве.

Сведения о том, что российские власти могут меньше ограничивать работу платформы и временно не ужесточать контроль над интернетом в стране, также подтверждает агентство Bloomberg, ссылаясь на заявления ознакомленных с ситуацией источников.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничениях работы иностранных мессенджеров в России. Он подчеркнул, что зарубежные платформы обязаны соблюдать российское законодательство.

