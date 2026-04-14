Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

Песков: Ограничения работы мессенджеров связаны с необходимостью соблюдать закон

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничении работы мессенджеров в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью определенными зарубежными компаниями выполнять нормы наших законов», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь назвал такие ограничения нормальной практикой, которую применяют во многих странах. Он также подчеркнул что в России к подобным шагам относятся с пониманием.

Ранее Песков рассказал об отношении к мессенджерам президента России Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что глава государства не использует их. Он добавил, что у Путина есть специальные каналы связи.

До этого пресс-секретарь высказался об ограничении работы Telegram в России. Он заявил, что мессенджер не выполнял российское законодательство.