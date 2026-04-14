Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:00, 14 апреля 2026Интернет и СМИ

Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

Песков: Ограничения работы мессенджеров связаны с необходимостью соблюдать закон
Мария Большакова
Мария Большакова

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался об ограничении работы мессенджеров в России. Его слова приводит РИА Новости.

«Что касается ограничений в работе мессенджеров, то это связано с необходимостью определенными зарубежными компаниями выполнять нормы наших законов», — подчеркнул представитель Кремля.

Пресс-секретарь назвал такие ограничения нормальной практикой, которую применяют во многих странах. Он также подчеркнул что в России к подобным шагам относятся с пониманием.

Ранее Песков рассказал об отношении к мессенджерам президента России Владимира Путина. Представитель Кремля отметил, что глава государства не использует их. Он добавил, что у Путина есть специальные каналы связи.

До этого пресс-секретарь высказался об ограничении работы Telegram в России. Он заявил, что мессенджер не выполнял российское законодательство.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремль обратился с предложением к США

    В Кремле отреагировали на заявления Мадьяра после победы на выборах

    В Кремле ответили на заявление Мадьяра о звонке Путину

    В России заявили об утрате Зеленским контроля над ВСУ

    Президент постсоветской страны принял участие в совместных с Россией учениях

    Пассажирский самолет запросил экстренную посадку из-за пожара в камбузе

    Названа цена обустройства квартиры в 2026 году

    В российскую школьницу выстрелили из сигнальной ракеты

    Внешнюю политику Трампа сравнили с видеоигрой

    Песков высказался об ограничениях работы мессенджеров в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok