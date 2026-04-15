12:06, 15 апреля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

Экономист Беляев: США будут смотреть на нарушения санкций сквозь пальцы
Карина Мирзоян
Карина Мирзоян (корреспондент отдела оперативной информации)

Соединенные Штаты не продлили паузу в санкциях против нефти из России, однако будут смотреть на нарушения сквозь пальцы из-за общей неспокойной ситуации, предположил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. В беседе с «Лентой.ру» он отметил, что США больше беспокоит отсутствие стабильности в мире.

«Несмотря на то что Соединенные Штаты официально не продлили эту паузу в санкциях, они, на фоне общего дефицита нефти и общей неспокойной ситуации, собираются смотреть на нарушения сквозь пальцы. Их больше волнует, чтобы не было дополнительной турбулентности в мире», — сказал Беляев.

Эксперт также напомнил о словах министра финансов США Скотта Бессента, который заявил, что пошлинный режим, вероятно, вернется в июле текущего года.

«В июле они, видимо, опять вернутся к режиму пошлин и наведут там порядок. Но порядок значит, что никакого смягчения не предвидится», — добавил Беляев.

Ранее сообщалось, что санкции США против нефти из России возобновили свое действие. При этом отмечается, что до того, как санкции были временно ослаблены, российская нефть все равно попадала на рынок.

Также стало известно, что Международный валютный фонд повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году до 82,22 доллара за баррель. Главной причиной резкого пересмотра прогноза стала эскалация на Ближнем Востоке. Война в Иране привела не только к блокировке Ормузского пролива, но также к стремительному сокращению экспорта и добычи сырья в государствах региона.

