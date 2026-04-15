01:08, 15 апреля 2026Мир

Стало известно о возобновлении санкций США против российской нефти

Politico: США возобновили действие санкций против российской нефти
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Санкции Соединенных Штатов против нефти из России возобновили свое действие. Об этом пишет газета Politico.

«Санкции США в отношении российской нефти вновь введены после того, как администрация [президента США Дональда] Трампа в эти выходные позволила истечь сроку действия исключения из санкций», — говорится в сообщении.

Однако газета отмечает, что и до того, как санкции были временно ослаблены, российская нефть все равно попадала на рынок. Как напоминает Politico, ограничения были временно сняты из-за конфликта на Ближнем Востоке, который привел к резкому скачку цен на энергоносители.

Ранее Международный валютный фонд повысил прогноз средней цены нефти в 2026 году до 82,22 доллара за баррель.

